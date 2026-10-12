노지선이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

그룹 프로미스나인 출신 노지선이 팀 활동을 마친 뒤 경제적 어려움을 겪었다고 털어놨다./사진=민새롬 유튜브 채널 캡처

그룹 프로미스나인 출신 노지선이 팀 활동을 마친 뒤 경제적 어려움을 겪었다고 털어놨다. 생활비를 마련하기 위해 카드론을 이용했다가 빚이 불어나면서 상환에 어려움을 겪었다는 것이다.지난 11일 유튜브 채널 '민새롬의 오픈스튜디오'에는 '카드론은 겪지 마세요! 아이돌에서 직무 전환한 인생 선배의 피같은 조언'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 노지선은 그룹 활동을 마친 뒤 달라진 생활과 경제적 상황을 솔직하게 밝혔다.노지선은 "아이돌 활동을 27~28살까지 했는데 그때까지 부모님, 오빠의 도움을 받을 순 없지 않나"라며 독립적으로 생계를 유지해야 했던 상황을 설명했다. 이어 "당장 살긴 해야 해서 대출받으려고 알아봤다. 직업이 없는 사람이고 수익도 없으니 대출이 안 나오더라"라고 말했다. 활동 당시에는 소속사의 지원을 받았지만, 그룹을 나온 뒤에는 당장의 생활비조차 마련하기 어려웠다는 설명이다.결국 노지선이 선택한 방법은 카드론이었다. 그는 "무대 할 때는 회사에서 해주니 어떻게든 되는데 대출도 안 되고 막히니 카드론이 되더라"라며 "금리를 볼 생각도 없어서 당장 내게 300만원을 준다고 하니 내가 살 수 있겠다 싶어서 받았다"고 회상했다.노지선은 "눈덩이처럼 불어나더라. 카드론을 한 번 받았는데 한도가 늘어나서 또 빌려서 갚는 굴레가 계속됐다"고 털어놨다. 그는 "그룹 나온 뒤에 1년 뒤에 다 갚았다. 억 단위는 아니었다"며 "오빠한테도 갚고, 카드론도 갚고, 신용도 올리는 게 힘들었다"고 밝혔다.2018년 프로미스나인으로 데뷔한 노지선은 2024년까지 그룹 활동하다가 탈퇴했다. 현재는 뷰티 인플루언서와 유튜버로 활동하며 새로운 분야에서 경력을 쌓고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr