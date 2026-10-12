친구 옷 팔아주는 건 좋은데…지민, 레이스 주렁주렁에 난해한 패션

가수 지민이 독특한 패션 감각으로 시선을 사로잡았다.지민은 최근 자신의 SNS에 "애정하는 내친구 다감이의 옷장에 다녀왔어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지민은 빈티지한 분위기의 의류 매장에서 커다란 곰인형을 품에 안고 포즈를 취하고 있다. 특히 지민의 난해한 패션 스타일이 눈길을 끈다.지민은 화려한 레이스와 시스루 소재가 어우러진 의상을 선택했다. 어깨를 강조한 풍성한 퍼프소매에 목을 감싼 리본 장식, 여러 겹으로 겹쳐진 레이스 디테일까지 더해져 마치 유럽의 앤티크 인형을 연상케 한다.여기에 금발의 일자 앞머리와 양팔에 새겨진 타투가 묘한 대비를 이룬다. 사랑스럽고 소녀스러운 의상과 강렬한 타투가 한데 어우러지면서 쉽게 소화하기 어려운 독특한 분위기를 완성했다.특히 의상 자체에 장식적인 요소가 많아 시선이 분산되는 점은 아쉬움을 남긴다. 풍성한 소매와 목 주변의 리본, 복잡한 레이스 패턴이 동시에 강조되면서 다소 과한 스타일링이라는 인상도 준다. 여기에 커다란 곰인형까지 더해져 동화 속 한 장면 같은 분위기를 자아내면서도 난해한 패션 세계관을 드러냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr