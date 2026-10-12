그룹 블랙핑크 멤버 리사가 자신의 새 앨범 LP판 버전을 소개하고 있다. / 사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 남다른 홍보 방식을 보여줬다.리사는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "Pre-Order Now!"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 리사가 자신의 첫 번째 솔로 앨범 'PRESS PLAY'의 LP판 실물을 소개하고 있는 모습. 리사는 앨범 구성을 자체 슬로우 모션으로 보여줬고, 입 모양으로 "와우"라며 감탄사를 붙였다.리사는 대형 포스터 소개를 비롯해 누리꾼들이 궁금해하도록 LP판을 전부 보여주지는 않는 밀당도 보이면서 소장 욕구를 자극했다.해당 앨범은 오는 23일 발매될 예정이다. 지난달 4일 수록곡 'SaWaDiKa'가 선공개됐다.한편 리사는 1997년생으로 올해 30세다. 2016년 8월 데뷔해 2021년 솔로 활동에도 도전했다. 소속사를 설립한 후 지난해에는 해외에서 배우로 데뷔하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr