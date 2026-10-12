파우 / 사진=그리드엔터테인먼트

파우 / 사진=그리드엔터테인먼트

그룹 파우(POW)가 서울에서 시작한 첫 글로벌 콘서트 투어를 유럽으로 이어간다.파우(요치·현빈·정빈·동연·홍)는 오는 14일 헝가리 부다페스트에서 콘서트 투어 '2026 COLOR ON'(2026 컬러 온)의 유럽 일정을 시작한다. 이후 16일 폴란드 바르샤바, 18일 독일 베를린, 20일 독일 쾰른, 22일 네덜란드 암스테르담, 26일 이탈리아 밀라노를 방문한다.투어의 출발점인 서울 공연은 지난 9일과 10일 예스24 원더로크홀에서 열렸다. 파우는 대표곡과 록 편곡 무대, 유닛 댄스 퍼포먼스 등을 선보이며 공연을 꾸몄다.앙코르에서는 신곡 'Love Again'(러브 어게인)을 처음으로 들려줬다. 이 곡은 데뷔 3주년을 맞아 지난 11일 발매한 디지털 싱글로, 멤버 현빈과 요치가 곡 작업에 참여했다.'Love Again'에는 데뷔 이후 함께해 온 팬들에 대한 감사가 담겼다. 어려운 순간에도 자신들을 기다리는 팬들에게 다시 돌아가 노래를 들려주고, 함께 추억을 쌓아가겠다는 마음을 노래한다.투어명 'COLOR ON'은 다섯 멤버의 개성이 어우러져 파우의 색을 만들어간다는 뜻이다. 파우는 서울에 이어 유럽 6개 도시에서도 멤버별 매력과 팀의 호흡을 보여줄 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr