드라마 엔딩에 소개된 고(故) 김현이에 대한 관심이 쏠리고 있다. / 사진='닥터X' 방송 화면 캡처

배우 김지원의 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'와 김유정의 '100일의 거짓말' 엔딩에 고(故) 김현이를 추모하는 문구가 등장해 관심을 끌고 있다.지난 9일 방송된 SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 1회 말미에는 "우리와 함께 달렸던 소중한 동료 故 김현이 님을 추모합니다"라는 문구가 등장했다. 이어 10일 첫 방송된 tvN 드라마 '100일의 거짓말' 방송 말미에는 "액션 배우 故 김현이 님을 잊지 않고 기억하겠습니다"라는 문구가 담겼다.서로 다른 두 작품에서 같은 인물을 추모하는 메시지가 등장하면서 온라인 커뮤니티를 중심으로 고인에 대한 관심이 이어졌다. 특히 '닥터X' 엔딩크레딧의 무술 항목에 김현이라는 이름이 포함된 것과 '100일의 거짓말'에서 액션 배우라는 명칭을 사용한 것을 두고 고인이 두 작품의 액션 제작 과정에 참여했을 가능성도 제기됐다. 다만 고인이 구체적으로 어떤 역할을 맡았는지는 밝혀지지 않았다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다. '100일의 거짓말'은 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr