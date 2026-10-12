배우 이민정과 이병헌의 딸이 등산 중 남다른 의상을 뽐내고 있다. / 사진=이민정 SNS

사진=이민정 SNS

배우 이병헌과 이민정 부부의 3살 딸 근황이 공유됐다.이민정은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "굳이 백설공주 옷을 입고 등산을"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이민정의 딸이 또래 아이들과 함께 야외 체험에 나선 모습. 특히 편한 복장의 또래와 달리 이민정의 딸만 드레스를 착용해 보는 이들의 미소를 자아냈다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 아들은 2015년생으로 현재 초등학생이다. 따른 2023년생으로 올해 3세다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr