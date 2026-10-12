그룹 앤더블 장하오./ 사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블 / 사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 두 번째 미니앨범 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 투: 어트랙션)의 새 콘셉트 포토를 공개했다.앤더블은 12일 공식 SNS를 통해 'Attraction'(어트랙션) 버전 개인 콘셉트 포토를 선보였다. 공개된 사진에는 장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진 등 다섯 멤버가 일상적인 공간에서 캐주얼한 의상을 입고 있는 모습이 담겼다.앞서 공개된 'Observe' 버전이 누군가에게 호기심을 느끼고 가까워지고 싶어 하는 마음을 표현했다면, 이번 'Attraction' 버전은 그 호기심이 점차 관심과 끌림으로 바뀌는 과정에 초점을 맞췄다.'Sequence 02: Attraction'은 지난 5월 발매한 데뷔 앨범 'Sequence 01: Curiosity' 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보다. 전작에서 다룬 '호기심'을 출발점으로 감정이 발전하는 과정을 이어간다.앤더블은 데뷔 앨범으로 발매 첫 일주일 동안 73만 장 이상의 판매량을 기록했다. 이는 역대 k팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 가운데 상위 4위에 해당하는 기록이다.앤더블의 두 번째 미니앨범 'Sequence 02: Attraction'은 오는 27일 오후 6시 발매되며, 같은 날 오후 8시 컴백 기념 팬 쇼케이스가 열린다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr