그룹 롱샷 / 사진=롱샷 공식 X 캡처

그룹 롱샷 / 사진 제공=모어비전

그룹 롱샷(LNGSHOT)이 데뷔 10개월 만에 첫 컴백에 나선다.소속사 모어비전은 12일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 컴백 트레일러를 공개하고, 롱샷이 오는 11월 10일 두 번째 EP 'S.W.I.S.H.'를 발매한다고 밝혔다.공개된 영상은 흑백 화면을 중심으로 도심을 배경으로 한 멤버들의 모습을 담았다. 스트리트 패션을 활용한 스타일링과 빠른 장면 전환, 조명 변화를 통해 새 앨범의 분위기를 일부 보여줬다.앨범명 'S.W.I.S.H.'는 'Swag With Integrity Shapes History'의 약자로, 자신들의 정체성을 유지하면서 새로운 음악적 시도를 이어가겠다는 의미를 담았다.롱샷은 박재범이 설립한 모어비전 소속 보이그룹으로, 지난 1월 첫 EP 'SHOT CALLERS'를 발매하며 데뷔했다. 이번 앨범은 데뷔 이후 약 10개월 만에 선보이는 신보다.롱샷의 두 번째 EP 'S.W.I.S.H.'는 오는 11월 10일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr