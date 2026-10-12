‘16기 광수와 이별’ 22기 현숙, 장거리쯤은 문제없어…데이트 날씨에 우정 다지기

'나는 솔로' 22기 현숙이 16기 광수와 결별한 가운데, 22기 순자와 만난 근황이 공개됐다.22기 순자는 최근 자신의 SNS에 "얼마 만에 만남 소연이. 밀린 수다 다 쏟아내고, 쏟아낸 만큼 다시 재충전된! 꽉 찬 오늘. 장거리 우정"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 22기 순자와 현숙이 다정하게 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 두 사람은 손으로 하트를 만들며 환한 미소를 지었다. 특히 현숙은 긴 생머리에 자연스러운 메이크업으로 청순한 미모를 뽐냈다.순자는 현숙과 오랜만에 만나 그동안 밀린 이야기를 나누며 즐거운 시간을 보낸 것으로 보인다. 방송이 끝난 이후에도 이어지는 두 사람의 끈끈한 우정이 훈훈함을 자아낸다.특히 현숙은 최근 '나는 솔로' 16기 광수와 결별한 것으로 알려져 관심을 모았다. 두 사람은 SBS Plus·ENA '나는 솔로'의 서로 다른 기수 출연자로 인연을 맺고 연인으로 발전했으나 최근 각자의 길을 걷게 됐다.결별 소식 이후 공개된 현숙의 밝은 근황에 관심이 쏠린다. 오랜 친구인 순자와 재회한 현숙은 환한 미소를 지으며 한층 편안한 분위기를 드러냈다.한편 현숙과 순자는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 함께 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr