사진=김나영 유튜브

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방송인 김나영과 마이큐가 구조견 토팡가를 새로운 가족으로 맞았다.11일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '나영이네 이제는 다섯이에요! 토팡가 사랑해'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김나영은 두 아들 신우와 이준이가 수년 전부터 강아지를 키우고 싶어 했다고 밝혔다. 자신도 지인의 반려견을 돌봐준 뒤 입양을 고민했지만, 새로운 생명을 책임져야 한다는 부담 때문에 쉽게 결정하지 못했다고 설명했다.마이큐 역시 입양에 신중했다. 강아지를 데려오면 밥을 주고 산책시키는 등 돌봄을 주로 자신이 맡게 될 것이라고 생각했기 때문. 그는 "강아지가 오면 결국 모두 내 차지가 될 것"이라며 반대 의사를 밝혀왔다.그러나 먼저 마음을 바꾼 사람은 마이큐였다. 김나영이 보내던 보호소 강아지 사진에 별다른 반응을 보이지 않던 그가 직접 강아지 사진을 보내온 것. 사진 속 강아지는 애니멀 호더의 집에서 구조돼 보호소에 머물고 있었다.마이큐는 우연히 접한 강아지의 모습에 마음이 움직였다고 전했다. 두 사람은 경기 성남에 있는 보호소를 찾아 직접 만나보기로 했다.김나영은 보호소로 향하는 길에도 고민을 이어갔다. 반려견을 맞이하면 가족의 일상에도 변화가 생기는 만큼 충분히 생각해야 한다는 입장이었다. 두 사람은 대화를 나눈 끝에 우선 강아지를 만나보자는 결론을 내렸다.강아지를 만난 뒤에는 입양을 결정했다. 김나영은 "마음을 완전히 빼앗겼다"고 말했다. 부부는 두 아들에게도 "이 강아지를 우리 가족으로 맞이하기로 했다"고 소식을 전했다.아이들은 크게 환호하며 새 가족을 반겼다. 김나영은 앞으로 여행이나 외식을 이전처럼 자유롭게 하지 못할 수도 있다고 설명했지만, 신우와 이준이는 "괜찮다"고 답했다.가족은 강아지에게 '토팡가'라는 이름을 붙였다. 김나영은 "아이들도 컸고 나도 이제 사랑을 내어줄 여유가 생긴 것 같다"며 "토팡가에게 사랑을 많이 흘려보내면서 살겠다"고 밝혔다.토팡가에게는 "우리 같이 행복하고 건강하게, 사랑으로 오래오래 함께하자"고 말했다. 김나영과 마이큐, 두 아들에 토팡가까지 합류하면서 가족은 다섯 식구가 됐다.한편 김나영은 두 아들을 양육하던 중 가수 겸 화가 마이큐와 인연을 맺었으며, 지난해 10월 재혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr