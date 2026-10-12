방송인 김나영과 마이큐가 구조견 토팡가를 새로운 가족으로 맞았다.
11일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '나영이네 이제는 다섯이에요! 토팡가 사랑해'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김나영은 두 아들 신우와 이준이가 수년 전부터 강아지를 키우고 싶어 했다고 밝혔다. 자신도 지인의 반려견을 돌봐준 뒤 입양을 고민했지만, 새로운 생명을 책임져야 한다는 부담 때문에 쉽게 결정하지 못했다고 설명했다. 마이큐 역시 입양에 신중했다. 강아지를 데려오면 밥을 주고 산책시키는 등 돌봄을 주로 자신이 맡게 될 것이라고 생각했기 때문. 그는 "강아지가 오면 결국 모두 내 차지가 될 것"이라며 반대 의사를 밝혀왔다.
그러나 먼저 마음을 바꾼 사람은 마이큐였다. 김나영이 보내던 보호소 강아지 사진에 별다른 반응을 보이지 않던 그가 직접 강아지 사진을 보내온 것. 사진 속 강아지는 애니멀 호더의 집에서 구조돼 보호소에 머물고 있었다.
마이큐는 우연히 접한 강아지의 모습에 마음이 움직였다고 전했다. 두 사람은 경기 성남에 있는 보호소를 찾아 직접 만나보기로 했다.
김나영은 보호소로 향하는 길에도 고민을 이어갔다. 반려견을 맞이하면 가족의 일상에도 변화가 생기는 만큼 충분히 생각해야 한다는 입장이었다. 두 사람은 대화를 나눈 끝에 우선 강아지를 만나보자는 결론을 내렸다. 강아지를 만난 뒤에는 입양을 결정했다. 김나영은 "마음을 완전히 빼앗겼다"고 말했다. 부부는 두 아들에게도 "이 강아지를 우리 가족으로 맞이하기로 했다"고 소식을 전했다.
아이들은 크게 환호하며 새 가족을 반겼다. 김나영은 앞으로 여행이나 외식을 이전처럼 자유롭게 하지 못할 수도 있다고 설명했지만, 신우와 이준이는 "괜찮다"고 답했다.
가족은 강아지에게 '토팡가'라는 이름을 붙였다. 김나영은 "아이들도 컸고 나도 이제 사랑을 내어줄 여유가 생긴 것 같다"며 "토팡가에게 사랑을 많이 흘려보내면서 살겠다"고 밝혔다.
토팡가에게는 "우리 같이 행복하고 건강하게, 사랑으로 오래오래 함께하자"고 말했다. 김나영과 마이큐, 두 아들에 토팡가까지 합류하면서 가족은 다섯 식구가 됐다.
한편 김나영은 두 아들을 양육하던 중 가수 겸 화가 마이큐와 인연을 맺었으며, 지난해 10월 재혼했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
11일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '나영이네 이제는 다섯이에요! 토팡가 사랑해'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김나영은 두 아들 신우와 이준이가 수년 전부터 강아지를 키우고 싶어 했다고 밝혔다. 자신도 지인의 반려견을 돌봐준 뒤 입양을 고민했지만, 새로운 생명을 책임져야 한다는 부담 때문에 쉽게 결정하지 못했다고 설명했다. 마이큐 역시 입양에 신중했다. 강아지를 데려오면 밥을 주고 산책시키는 등 돌봄을 주로 자신이 맡게 될 것이라고 생각했기 때문. 그는 "강아지가 오면 결국 모두 내 차지가 될 것"이라며 반대 의사를 밝혀왔다.
그러나 먼저 마음을 바꾼 사람은 마이큐였다. 김나영이 보내던 보호소 강아지 사진에 별다른 반응을 보이지 않던 그가 직접 강아지 사진을 보내온 것. 사진 속 강아지는 애니멀 호더의 집에서 구조돼 보호소에 머물고 있었다.
마이큐는 우연히 접한 강아지의 모습에 마음이 움직였다고 전했다. 두 사람은 경기 성남에 있는 보호소를 찾아 직접 만나보기로 했다.
김나영은 보호소로 향하는 길에도 고민을 이어갔다. 반려견을 맞이하면 가족의 일상에도 변화가 생기는 만큼 충분히 생각해야 한다는 입장이었다. 두 사람은 대화를 나눈 끝에 우선 강아지를 만나보자는 결론을 내렸다. 강아지를 만난 뒤에는 입양을 결정했다. 김나영은 "마음을 완전히 빼앗겼다"고 말했다. 부부는 두 아들에게도 "이 강아지를 우리 가족으로 맞이하기로 했다"고 소식을 전했다.
아이들은 크게 환호하며 새 가족을 반겼다. 김나영은 앞으로 여행이나 외식을 이전처럼 자유롭게 하지 못할 수도 있다고 설명했지만, 신우와 이준이는 "괜찮다"고 답했다.
가족은 강아지에게 '토팡가'라는 이름을 붙였다. 김나영은 "아이들도 컸고 나도 이제 사랑을 내어줄 여유가 생긴 것 같다"며 "토팡가에게 사랑을 많이 흘려보내면서 살겠다"고 밝혔다.
토팡가에게는 "우리 같이 행복하고 건강하게, 사랑으로 오래오래 함께하자"고 말했다. 김나영과 마이큐, 두 아들에 토팡가까지 합류하면서 가족은 다섯 식구가 됐다.
한편 김나영은 두 아들을 양육하던 중 가수 겸 화가 마이큐와 인연을 맺었으며, 지난해 10월 재혼했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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