그룹 트와이스 나연이 찰리 푸스 내한 무대에 올랐다 / 텐아시아 이민경 기자 @2min_ror

그룹 트와이스 나연이 팝스타 찰리 푸스의 월드투어 내한 무대의 게스트로 깜짝 등장해 모두를 놀라게 했다.찰리 푸스가 11일 고양종합운동장에서 단독 콘서트 'Whatever's Clever!'(왓에버스 클레버!) 월드 투어를 열었다. 2년 만에 한국을 찾은 가운데, 찰리 푸스의 국내 스타디움급 무대는 이번이 처음이다.이날 공연엔 나연은 찰리 푸스와 'We Don't Talk Anymore'를 함께 불렀다. 그는 찰리 푸스와 함께 귀엽게 박자에 맞춰 몸을 흔들어 웃음을 자아내기도 했다.무대를 마치고 둘은 가볍게 포옹을 하며 인사했고, 찰리 푸스가 "나연을 위해 환호해달라"고 말해 훈훈함을 자아냈다.한편, 찰리 푸스는 내한 때마다 무대를 넓혀왔다. 2016년 예스24라이브홀에서 열린 첫 내한공연은 티켓 판매 시작 10분 만에 매진됐고, 2018년 잠실실내체육관에서는 이틀간 1만7000석을 채웠다. 2023년 KSPO DOME에서는 사흘간 4만5000명, 2024년 고척스카이돔에서는 이틀간 약 5만명의 관객을 동원한 데 이어 이번에는 고양종합운동장으로 공연장을 옮겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr