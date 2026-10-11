배우 장규리가 프로미스나인을 탈퇴하고 연기에 집중하기로 한 뒤 가족들이 보인 반응을 전했다./사진제공=나무엑터스

배우 장규리가 프로미스나인을 탈퇴하고 연기에 집중하기로 한 뒤 가족들이 보인 반응을 전했다./사진제공=나무엑터스

배우 장규리가 프로미스나인을 탈퇴하고 연기에 집중하기로 한 뒤 가족들이 보인 반응을 전했다.최근 서울 청담동 나무엑터스 사옥에서 '포핸즈' 종영을 기념해 장규리와 만났다. '포핸즈'는 음악 천재들이 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 작품이다. 장규리는 절대음감을 지닌 비올리스트 홍재인 역을 맡았다.장규리는 배우로 전향하는 과정에서 부모님이 자신의 선택을 존중해줬다고 이야기했다. 그는 "이 일을 시작한 뒤로부터는 '모든 선택은 네가 하는 거'라고 하셨다"며 "배우로 전향할 때도 별다른 말씀 없이 '잘해라'고 하셨다. 되게 쿨하시고 내가 뭘 하든 다 응원해주신다"고 말했다.군대를 소재로 한 작품은 아버지와 함께 보기 어렵다고 해 웃음을 자아냈다. 장규리는 "아빠는 군인 소재 드라마에 몰입이 안 된다고 하신다. 전쟁 영화 같은 것도 같이 안 본다"며 "옆에서 '총알이 아직도 나온다', '벌써 떨어졌어야 하는데' 같은 이야기를 하신다"고 설명했다.'포핸즈'를 바라보는 부모님의 시선 역시 달랐다고. 장규리는 "어머니는 아버지와 달리 극 중 복수보다 음악을 통해 전해지는 메시지에 더욱 관심을 보이셨다"고 전했다. 장규리의 어머니는 전직 음악 교사라고 알려졌다.시청자들이 홍재인에게 보내준 반응도 인상 깊었다고 했다. 장규리는 "일단 귀엽다는 말씀을 많이 해주셔서 기분이 좋았다. 연기할 때부터 '재인이 같은 친구가 있으면 좋겠다'는 말을 듣고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "그런 반응이 실제로 있어서 좋았다. 또 진짜 친구를 걱정하듯 재인이를 안쓰러워하고 비오와의 관계를 걱정해주시는 것도 신기했다"고 이야기했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr