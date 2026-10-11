이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'

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배우 사미자가 백수 생활과 노후 자금에 대해 언급했다.9일 '오미자 말고 사미자' 채널에는 "사미자가 진짜 탐낸(?) 며느릿감 윤유선"이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 윤유선이 손님으로 나와 사미자, 김관수 부부와 이야기를 주고받았다.사미자는 "내가 일하지 않고 이렇게 백수로 놀고 있어도 괜찮을까 싶다"며 쉬는 생활에 대한 속마음을 내비쳤다.남편의 돈 관리 습관도 돌아봤다. 사미자는 "은행 가는 걸 모른다. 그래서 내가 안 되겠다 싶어서 손잡고 갔다. 생활비 빼고 다 저금하라고 했다"며 남편과 은행에 함께 갔던 일을 떠올렸다.그 뒤의 변화도 전했다. 사미자는 "그다음부터는 남편이 은행 담당자와 친해져서 우리는 감히 들어갈 수 없는 VIP 금고에 들어가기도 했다"고 덧붙였다.재테크 방식도 소개했다. 사미자는 "저축 안 하고 주식 같은 거 하는 건 싫다"며 "금 같은 것이라도 사놓으면 좋다고 들어서 금은 괜찮겠다 싶어 조금 사놨다"고 털어놓았다.남편도 금 이야기를 거들었다. 그는 "한때 금값이 올라서 몇 배나 뛰었다. 너무 많이 올랐더라"며 당시를 짚었다.노후 자금 이야기도 이어졌다. 사미자는 "이제 거지 소리 안 하고 스스로 이 정도면 죽을 때까지 써도 되겠다 싶어서 안심한다"고 고백했다.윤유선이 "금이 다 일하고 있었다"고 받아치자, 사미자는 "금은 조금이다. 그래도 늙어서 쓸 만큼은 돼서 다행"이라고 답했다.한편 1940년생인 사미자는 3세 연상의 배우 출신 김관수와 결혼해 1남 2녀를 뒀다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr