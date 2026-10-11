사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 가을 분위기가 물씬 풍기는 카페에서 청순한 근황을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "내가 좋아하는 테라스 계절 테라스 도장깨기 🍂🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 카페 야외 벤치에 앉아 아이스 음료를 손에 들고 환하게 웃고 있다. 베이지색 재킷에 회색 니트와 짙은 녹색 미니스커트를 매치했으며, 무릎 아래로 내려오는 검은색 부츠로 가을 패션을 완성했다. 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 옆을 바라보는 모습에서 사랑스러운 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 옥순은 음료를 테이블에 내려놓고 고개를 숙인 채 옷매무새를 정리하고 있다. 넉넉한 소매의 베이지색 재킷과 짧은 스커트가 대비를 이루며 늘씬한 각선미를 강조한다. 다리를 가지런히 모으고 앉은 자연스러운 포즈가 편안하면서도 세련된 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 옥순은 재킷을 벗고 회색 니트 차림으로 휴대전화를 들여다보고 있다. 다리를 꼰 채 카메라를 향해 입술을 동그랗게 내민 귀여운 표정이 눈길을 끈다. 풍성하게 내려오는 긴 머리와 부드러운 니트 스타일링이 어우러지며 청순하면서도 발랄한 매력을 드러낸다.마지막 사진에서 옥순은 카페 실내 창가에 앉아 아이스 음료가 담긴 유리잔을 두 손으로 감싸 쥐고 있다. 회색 브이넥 니트 안에 흰색 상의를 받쳐 입고 작은 목걸이로 포인트를 더했으며, 카메라를 향해 살짝 미소 지으며 단아한 미모를 뽐냈다. 창가로 들어오는 자연광이 얼굴을 부드럽게 비추면서 맑은 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "누나이쁘세용", "이쁘다", "너무 예뻐", "화이팅", "이뾰이뾰", "옥순 중 최고" 등의 댓글을 달았다.한편 29기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 29기 연상연하 특집 출연 이후 SNS를 통해 꾸준히 근황을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr