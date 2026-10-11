사진 = 6기 옥순 인스타그램

사진 = 6기 옥순 인스타그램

사진 = 6기 옥순 인스타그램

사진 = 6기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 6기 옥순이 가을 분위기가 물씬 풍기는 근황 사진을 공개했다.6기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가을이야 ~ 🍂🍁"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 6기 옥순은 짙은 갈색 카디건에 검은색 하의를 매치하고 나무가 늘어선 거리에서 포즈를 취하고 있다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 머리카락을 만지고 있다. 살짝 벌린 입술과 동그란 눈매가 귀여운 인상을 더하는 가운데 차분한 색감의 스타일링이 청순한 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 옥순은 검은색 롱스커트에 발목까지 올라오는 부츠를 신고 전신 스타일링을 선보였다. 허리에는 얇은 벨트를 착용해 단정한 실루엣을 완성했으며 검은색 가방을 든 채 카메라를 바라보고 있다. 곧게 뻗은 나무들이 이어진 거리에서 긴 머리를 늘어뜨리고 서 있는 모습이 가을 특유의 차분한 분위기와 어우러진다.또 다른 사진에서 옥순은 카페 안에 앉아 고개를 살짝 돌린 채 옆을 바라보고 있다. 긴 머리카락이 어깨 앞으로 풍성하게 흘러내린 가운데 부드러운 눈매와 살짝 올라간 입꼬리가 단아한 인상을 자아낸다. 갈색 카디건과 자연스러운 헤어스타일이 어우러지며 편안하면서도 여성스러운 매력을 보여준다.마지막 사진에서 옥순은 카메라를 가까이 들고 셀카를 촬영했다. 긴 흑발이 얼굴 양옆을 감싸고 있으며 카메라를 정면으로 바라보며 입꼬리를 살짝 올린 모습에서 또렷한 이목구비가 돋보인다. 이어진 사진에서는 고개를 조금 돌리고 눈을 크게 뜬 표정으로 색다른 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "요즘같은 날씨에 가기 딱 좋지 예쁘당", "넘 이쁘세요", "가을웜이신가여" 등의 댓글을 달았다.한편 6기 옥순은 '나는솔로' 6기에 출연해 걸그룹 블랙핑크의 멤버 지수 닮은꼴로 화제를 모은 바 있다. 방송 출연 후 6기 옥순은 지난 2024년 8월 결혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr