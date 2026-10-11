이채민이 찍어줬나…‘3년째 열애’ 류다인, 한강서 모델 포스

배우 류다인이 편안한 일상 속 청순한 미모를 자랑했다.류다인은 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 류다인은 야외에서 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 짙은 네이비 컬러의 맨투맨에 청바지를 매치한 그는 수수한 스타일링으로 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다.특히 류다인은 양손을 허리에 올린 채 입술을 내밀며 장난기 가득한 표정을 짓고 있다. 카메라를 향해 자연스럽게 포즈를 취하는 모습에서 친근한 매력이 느껴진다.긴 생머리와 화장기 없는 듯한 메이크업도 눈길을 끈다. 화려한 의상이나 액세서리 없이도 또렷한 이목구비와 청순한 분위기가 돋보인다.한편 류다인과 이채민은 tvN 드라마 '일타 스캔들'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 이후 2024년 3월 열애 사실을 인정하고 공개 연애를 이어오고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr