변호사 남편은 가슴 가리기…‘재혼’ 이아영, 헬스장서 스포티하게

이아영과 심규덕 부부가 운동을 함께하는 신혼 일상을 공개했다.이아영은 최근 자신의 SNS에 "헬스 등록"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 이아영과 심규덕이 헬스장에서 함께 운동하는 모습이 담겼다. 두 사람은 운동기구 사이에서 거울 셀카를 촬영하며 다정한 시간을 보내고 있다.특히 심규덕은 민소매 운동복을 착용한 채 탄탄한 어깨와 팔 근육을 드러내 시선을 사로잡았다. 평소 꾸준히 운동으로 관리해 온 듯한 다부진 체격이 돋보인다.이아영 역시 스포티한 매력을 발산했다. 검은색 운동복에 모자를 착용한 그는 입술을 내밀고 브이 포즈를 취하며 장난기 넘치는 모습을 보여줬다. 군살 없는 몸매와 자연스러운 매력이 눈길을 끈다.재혼 후에도 함께 운동을 시작하며 건강한 생활 습관을 만들어가는 두 사람의 모습이 훈훈함을 자아낸다. 신혼여행에 이어 헬스장에서도 함께 시간을 보내는 부부의 일상이 관심을 모은다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr