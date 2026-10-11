사진 = 33기 영숙 인스타그램

사진 = 33기 영숙 인스타그램

사진 = 33기 영숙 인스타그램

사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영숙이 방송 종영 후 청순한 일상을 공개했다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "100장 중 살아남은 건 4장뿐"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 은은한 광택이 도는 연보라빛 셔츠를 입고 카페 테이블에 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 검은색 머리를 단정하게 묶은 채 양손으로 휴대전화를 들고 있으며 눈을 살짝 감고 미소 짓는 표정이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 창가로 들어오는 햇빛이 얼굴과 옷자락을 비추며 자연스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 영숙은 휴대전화를 조금 낮춘 채 화면을 내려다보며 부드럽게 웃고 있다. 이마를 드러낸 깔끔한 헤어스타일과 연보라색 셔츠가 단아한 인상을 강조한다. 앞선 사진보다 얼굴이 또렷하게 드러나면서 오뚝한 콧날과 갸름한 얼굴선도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 영숙은 옆모습으로 카메라에 포착됐다. 한 손에 투명한 컵을 들고 빨대를 입가에 가져간 모습으로 낮게 묶은 머리와 자연스럽게 흘러내린 옆머리가 청순한 분위기를 완성한다. 창가를 향해 시선을 둔 차분한 표정과 햇빛을 받은 얼굴선이 어우러져 앞선 사진과는 다른 매력을 보여준다.마지막 사진에서 영숙은 휴대전화를 한 손에 든 채 다른 손으로 입가를 가리고 웃고 있다. 고개를 살짝 숙인 옆모습에서는 둥글게 묶은 머리와 가녀린 목선이 돋보인다. 손가락에 낀 얇은 반지와 자연스러운 미소가 소박하면서도 사랑스러운 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "아름다워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "같이 커피 한잔 할까요", "인기인의 삶", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 영숙은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 모태솔로 특집에 출연했다. 최종 선택에서 영식이 영숙을 선택했지만 영숙은 상대방에게 상처를 줄 수 있다는 이유로 최종 선택을 포기했다. 영식은 앞서 영숙에게 직접 준비한 꽃다발과 편지를 전달하며 진심을 표현한 바 있다.33기 영숙은 '나는솔로' 모태솔로 특집 33기 출연 이후 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr