배우 송일국이 판사 아내와 결혼 생활을 이어가는 비결을 밝혔다./사진=이금희 유튜브 채널 캡처

배우 송일국이 판사 아내와 결혼 생활을 이어가는 비결을 밝혔다./사진=이금희 유튜브 채널 캡처

배우 송일국이 판사 아내와 결혼 생활을 이어가는 비결을 밝혔다. 앞서 그는 2008년 판사 정승연 씨와 결혼했고 슬하에 세 아들을 두고 있다.지난 7일 유튜브 채널 '이금희 마이금희'에는 연극 '욕망이라는 이름의 전차'에 출연 중인 송일국과 송선미가 게스트로 등장했다.이금희는 송일국에게 "목 괜찮나. 모든 대사를 소리 지르더라. 현실에서 쌓인 걸 무대에서 풀 것 같다"고 물었다. 송일국은 성악 발성을 배운 덕분에 목 상태에는 문제가 없다고 답했다.그는 "사실 누구나 욕망과 욕구가 있지만 이성과 제도, 법으로 누르며 산다"고 자기 생각을 전했다. 송일국은 "내 이미지와 안 맞다고 생각하실 수도 있는데, 내 안에 감춰있는 걸 표출했을 뿐"이라며 평소 모습과 극 중 캐릭터의 차이를 설명했다.송일국은 "아내에게 지는 게 이기는 것이라는 생각을 부부관계에서 가장 중요한 덕목으로 여긴다"며 자신의 결혼관을 밝혔다. 송일국은 "집에서는 참고 살지만, 작품에서는 절대 안 참는다. 다 때려 부순다"고 말했다. 이어 "집에서 혼자 연습할 때 막 육두문자 쓰면서 연기한다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr