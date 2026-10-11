사진 = 김지원 인스타그램

사진 = 김지원 인스타그램

배우 김지원이 새 드라마 '닥터X' 촬영 현장에서 장난기 가득한 모습을 공개했다.김지원은 최근 자신의 인스타그램에 "SBS 닥터X:하얀 마피아의 시대 밤 9:50 에 만나요🩶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지원은 파란색 수술복 위에 흰색 의사 가운을 걸친 채 병원 세트장으로 보이는 공간에 서 있다. 턱선까지 내려오는 검은색 단발머리에 목에는 파란색 출입증을 걸고, 한 손을 가운 주머니에 넣은 채 옆을 바라보고 있다. 입술을 앞으로 쭉 내민 장난스러운 표정이 눈길을 끌며 의사 가운을 입은 단정한 모습과 귀여운 매력이 어우러져 색다른 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 김지원은 카메라 가까이 손을 펼쳐 얼굴 일부를 가린 채 셀카를 찍고 있다. 손가락 사이로 커다란 눈을 드러내며 카메라를 바라보는 모습이 인상적이다.이를 본 팬들은 "드라마가 너무 재밌어요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너무 기대됩니다요", "내가 본 의사 중에 가장 아름다웠다" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 김지원이 주연을 맡은 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 지난 9일 첫 방송됐다. 천재적인 수술 실력으로 병원 내부의 부조리에 맞서는 외과의 계수정의 활약을 그린 메디컬 느와르 작품으로 김지원은 '눈물의 여왕' 이후 약 2년 만에 안방극장에 복귀했다.김지원은 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분 방송되는 SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 계수정 역으로 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr