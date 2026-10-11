사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기가 청순한 미모와 장난기 넘치는 일상을 담은 근황 사진을 공개했다.신슬기는 최근 자신의 인스타그램에 다양한 동물 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신슬기는 반짝이는 장식이 달린 연분홍색 민소매 의상을 입고 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다. 긴 머리를 한쪽으로 넘긴 채 휴대전화를 들고 눈을 동그랗게 뜬 모습으로 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보인다. 휴대전화에 달린 귀여운 동물 모양 장식은 화려한 의상과 대비되며 사랑스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 신슬기는 검은색 민소매 상의를 입고 음료를 든 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 느슨하게 묶어 얼굴 옆으로 잔머리를 내린 모습이 자연스러운 분위기를 자아낸다. 한쪽 눈을 찡긋 감으며 입꼬리를 살짝 올린 표정에서는 장난기 넘치는 매력이 느껴진다.또 다른 사진에서 신슬기는 검은색 미니 원피스에 흰색 양말과 검은색 롱부츠를 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈다. 머리를 단정하게 묶고 흰색 가방을 한 손에 든 채 아래를 바라보고 있으며, 군더더기 없는 원피스 실루엣이 가녀린 체형을 강조한다. 차분한 표정과 깔끔한 스타일링이 어우러져 세련된 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 신슬기는 도시 건물들이 내려다보이는 공간에서 흰색 상의를 입고 포즈를 취하고 있다. 분홍색 꽃무늬가 들어간 상의를 한쪽 어깨 아래로 내려 입고 머리를 낮게 묶어 청순한 분위기를 연출했다. 카메라를 바라보며 고개를 살짝 기울인 모습에 이어 뒤돌아 도시 풍경을 바라보는 뒷모습까지 담아 자연스러운 매력을 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 예뻐용", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁘당", "사랑스럽다", "말 공주님이 따로 없네요" 등의 댓글을 달았다.신슬기는 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥2'를 통해 얼굴을 알린 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'에 출연하며 연기 활동을 시작했다.한편 1998년생인 신슬기는 28세로 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 연기 활동으로 인기를 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr