옹성우가 데뷔 9년 만에 처음으로 부산국제영화제를 찾았다./사진제공=판타지오

옹성우가 데뷔 9년 만에 처음으로 부산국제영화제를 찾았다./사진제공=판타지오

그룹 워너원 멤버이자 배우로 활동하는 옹성우가 데뷔 9년 만에 처음으로 부산국제영화제를 찾았다. 영화 '정가네'로 관객들과 만난 그는 작품에 대한 애정을 전하며 영화제 일정을 마무리했다.옹성우는 제31회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘-스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 '정가네'로 개막식 레드카펫을 밟았다. 이어 오픈토크와 관객과의 대화(GV)에 참석해 작품과 캐릭터에 관한 이야기를 나눴다.'정가네'는 30년간 말 한마디 섞지 않고 살아온 형제 만수(류승룡 분)와 병수(박해준 분)가 마을에 닥친 위기 속에서 송아지 '장수'를 지키기 위해 힘을 합치는 이야기를 담았다. 옹성우는 두 형제 사이에서 눈치를 보는 횡산군 신입 수의사 강정훈 역을 맡았다.최근 진행된 오픈토크에서 옹성우는 정훈을 관객과 작품을 연결하는 인물이라고 소개했다. 그는 "정훈은 작품 내 유일한 외부인으로, 마을에 와서 사람들을 처음 만나는 인물이다. 모든 게 새로운 정훈의 모습을 통해 관객분들이 생생한 감정을 느낄 수 있을 것이라 생각한다"고 설명했다.첫 상영 이후 열린 GV에서는 대본을 처음 접했을 당시의 인상도 밝혔다. 옹성우는 "글을 읽을 때 향기가 짙게 나는 작품을 좋아하는 편인데, 유독 흙냄새와 정겨운 향이 나는 작품이라 더 마음이 간다"며 출연작에 대한 애정을 표현했다.옹성우는 2017년 그룹 워너원으로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 드라마와 영화를 오가며 연기 경력을 쌓아온 그는 이번 작품을 통해 처음으로 부산국제영화제 공식 일정에 참여했다.옹성우가 출연하는 '정가네'는 12월 2일 개봉한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr