‘김지민 고소’ 유혜원, 풍성한 볼륨감 자랑…살아있는 바비인형

인플루언서 유혜원이 '하트시그널4' 출신 김지민을 고소한 가운데 여유로운 근황을 공개했다.유혜원은 최근 자신의 SNS에 "갑자기 급 오케핀"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 유혜원은 실내 수로가 있는 공간을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 화이트 컬러의 원피스를 착용한 그는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다.특히 깊게 파인 브이넥 디자인의 원피스가 유혜원의 글래머러스한 몸매를 돋보이게 한다. 레이스 장식과 풍성한 소매가 청순한 분위기를 더하는 가운데 과감한 네크라인이 반전 매력을 선사한다.또렷한 이목구비와 작은 얼굴도 눈길을 끈다. 유혜원은 은은한 메이크업에 링 귀걸이로 포인트를 주며 인형 같은 비주얼을 자랑했다.최근 유혜원은 채널A '하트시그널4' 출연자 김지민을 명예훼손 혐의로 고소한 것으로 알려졌다. 두 사람을 둘러싼 법적 갈등이 알려지며 관심이 쏠린 가운데 유혜원은 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr