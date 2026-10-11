조현아, 건강 적신호에도 부상 투혼…한쪽 눈 가리고 열창

그룹 어반자카파 멤버 조현아가 한쪽 눈에 안대를 착용한 근황을 공개했다.조현아는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 무대 관객분들도 최고였습니다. 그리고 눈 얼른 나을게요. 다음 무대 때는 양쪽 눈"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조현아는 차량 안에서 셀카를 촬영하고 있다. 검은색 의상을 입고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 그는 한쪽 눈에 의료용 안대를 착용한 모습이다.특히 안대를 착용한 상태에서도 무대에 오른 것으로 보여 눈길을 끈다. 조현아는 눈 상태가 좋지 않은 상황에서도 공연을 마친 뒤 관객들에게 감사 인사를 전하며 남다른 팬 사랑을 드러냈다.사진 속 조현아는 한쪽 눈을 가린 채 카메라를 응시하고 있다. 평소 밝고 유쾌한 모습으로 사랑받아 온 그가 안대를 착용한 근황을 공개하면서 팬들의 걱정도 이어질 것으로 보인다.조현아는 다음 공연에서는 양쪽 눈으로 관객들을 만나겠다는 뜻을 전하며 빠른 회복에 대한 기대감을 높였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr