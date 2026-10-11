레즈비언 부부, 마포구 점령했다…올블랙으로 멋낸 모델 포스

'강철부대W' 출신 곽선희가 동성 아내와 함께한 일상을 공개했다.곽선희는 최근 자신의 SNS에 "오랜만에 망원"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 곽선희가 동성 아내와 함께 서울 망원동에서 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 선글라스를 착용하고 블랙 컬러로 의상을 맞춰 입으며 남다른 패션 감각을 뽐냈다.특히 긴 생머리의 곽선희는 블랙 크롭톱에 짧은 카디건을 매치해 시크하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 짧은 상의 아래로 드러난 탄탄한 복부와 몸에 새겨진 타투도 시선을 사로잡았다.동성 아내 역시 짧은 헤어스타일에 블랙 재킷을 착용해 중성적인 매력을 발산했다. 두 사람은 각자의 개성을 살린 스타일링으로 감각적인 커플룩을 완성했다.무엇보다 서로를 바라보며 자연스럽게 포즈를 취하는 모습이 눈길을 끈다. 평범한 거리에서도 화보 같은 분위기를 연출하며 다정한 부부의 일상을 보여줬다.한편 곽선희는 채널A 예능 프로그램 '강철부대W'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 동성 아내와의 일상을 SNS를 통해 공개하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr