사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 29기 정숙이 남편 영철과 함께한 하와이 여행에서 화사한 미모를 뽐냈다.29기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "하와이 2일차☁️우선 제 사진 왕창 올려볼게용❤️❤️사진(내 사진ㅋㅋ) 많이 찍어서 기쁘구 좋거든여 힣❤️❤️❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정숙은 강렬한 빨간색 민소매 원피스를 입고 식당 테이블에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 머리 위에 검은색 선글라스를 올리고 귀 옆에는 보라색 꽃을 꽂아 화사한 분위기를 연출했다. 한 손을 턱 가까이 가져간 채 은은하게 미소 짓는 모습에서 단아하면서도 사랑스러운 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 정숙은 영철과 나란히 얼굴을 맞대고 셀카를 찍고 있다. 정숙은 빨간색 원피스 차림으로 환하게 웃고 있으며 검은색 카라 티셔츠를 입은 영철은 카메라를 향해 손가락을 펼친 포즈를 취하고 있다. 두 사람의 밝은 표정과 가까이 붙어 있는 모습이 다정한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 정숙은 노란색과 흰색 꽃이 크게 그려진 벽화 앞에 서서 전신 포즈를 취하고 있다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 빨간색 미니 원피스가 늘씬한 실루엣을 드러내며 한 손에 든 작은 은색 가방과 굽이 있는 구두가 세련된 스타일링을 완성했다. 한쪽 다리를 옆으로 뻗은 채 미소 짓는 모습이 발랄한 매력을 더한다.마지막 사진에서 정숙은 빨간색 원피스와는 다른 분위기의 흰색 셔츠 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 커다란 검은색 선글라스를 착용하고 어깨까지 내려오는 머리카락을 자연스럽게 풀어 내렸으며 입가에 미소를 띤 모습이 눈길을 끈다. 얇고 가벼운 소재의 셔츠에 작은 목걸이를 매치해 편안하면서도 청순한 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "레드 넘 찰떠이셔요", "미모 GOAT", "너무 예뻐", "왤케 이쁘세요", "싱그러워요", "정숙님 행복해 보이십니다" 등의 댓글을 달았다.정숙과 영철은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 29기 연상연하 특집에서 서로를 최종 선택하며 커플이 됐다. 방송 당시 두 사람은 이미 혼인신고를 마쳤으며 결혼을 앞두고 있다는 사실을 공개해 화제를 모았다.이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 공개된 인터뷰에서는 청첩장을 선보이며 결혼을 준비하는 모습을 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr