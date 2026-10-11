프리지아, 어깨뼈까지 앙상해…뼈말라의 표본

인플루언서 프리지아(송지아)가 고혹적인 매력을 발산했다.프리지아는 최근 자신의 SNS를 통해 촬영 현장에서 찍은 사진을 공개했다.공개된 사진 속 프리지아는 블랙 드레스를 입고 난간에 기대어 포즈를 취하고 있다. 한 손으로 턱을 괸 채 어딘가를 응시하는 모습에서 우아하면서도 도도한 분위기가 느껴진다.특히 프리지아는 어깨와 팔, 등 라인이 드러나는 과감한 의상으로 시선을 사로잡았다. 가슴 부분에 레이스 장식이 더해진 블랙 드레스는 프리지아의 가녀린 체형과 잘록한 허리 라인을 더욱 돋보이게 했다.여기에 머리카락을 깔끔하게 올려 묶은 헤어스타일과 또렷한 아이라인, 은은한 립 메이크업을 더해 세련된 분위기를 완성했다. 화려한 액세서리 없이도 존재감을 드러내며 남다른 패션 소화력을 자랑했다.한편 프리지아는 2021년 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr