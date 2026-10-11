프리지아, 어깨뼈까지 앙상해…뼈말라의 표본

인플루언서 프리지아(송지아)가 고혹적인 매력을 발산했다.
프리지아는 최근 자신의 SNS를 통해 촬영 현장에서 찍은 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 프리지아는 블랙 드레스를 입고 난간에 기대어 포즈를 취하고 있다. 한 손으로 턱을 괸 채 어딘가를 응시하는 모습에서 우아하면서도 도도한 분위기가 느껴진다.
특히 프리지아는 어깨와 팔, 등 라인이 드러나는 과감한 의상으로 시선을 사로잡았다. 가슴 부분에 레이스 장식이 더해진 블랙 드레스는 프리지아의 가녀린 체형과 잘록한 허리 라인을 더욱 돋보이게 했다.
여기에 머리카락을 깔끔하게 올려 묶은 헤어스타일과 또렷한 아이라인, 은은한 립 메이크업을 더해 세련된 분위기를 완성했다. 화려한 액세서리 없이도 존재감을 드러내며 남다른 패션 소화력을 자랑했다.
한편 프리지아는 2021년 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
프리지아는 최근 자신의 SNS를 통해 촬영 현장에서 찍은 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 프리지아는 블랙 드레스를 입고 난간에 기대어 포즈를 취하고 있다. 한 손으로 턱을 괸 채 어딘가를 응시하는 모습에서 우아하면서도 도도한 분위기가 느껴진다.
특히 프리지아는 어깨와 팔, 등 라인이 드러나는 과감한 의상으로 시선을 사로잡았다. 가슴 부분에 레이스 장식이 더해진 블랙 드레스는 프리지아의 가녀린 체형과 잘록한 허리 라인을 더욱 돋보이게 했다.
여기에 머리카락을 깔끔하게 올려 묶은 헤어스타일과 또렷한 아이라인, 은은한 립 메이크업을 더해 세련된 분위기를 완성했다. 화려한 액세서리 없이도 존재감을 드러내며 남다른 패션 소화력을 자랑했다.
한편 프리지아는 2021년 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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