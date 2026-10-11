이동국 딸, 美서 유학하니 한국의 그리웠나…고향의 맛 먹어보고 물개박수

전 축구선수 이동국의 딸 설아가 불닭볶음면 먹방으로 귀여운 매력을 발산했다.이동국의 아내 이수진은 최근 자신의 SNS에 "불닭만 있으면 세상 행복한 설아의 미국 생활. 향수병 날려주는 불닭볶음면"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 미국에서 생활 중인 설아가 식탁에 앉아 불닭볶음면을 먹는 모습이 담겼다. 설아는 젓가락으로 면을 집어 입안 가득 넣으며 먹방을 선보였다.특히 매콤한 불닭볶음면을 맛본 설아는 두 눈을 질끈 감고 인상을 찌푸리는 등 다채로운 표정을 지어 웃음을 자아냈다. 볼이 빵빵해질 정도로 면을 먹으면서도 젓가락을 놓지 않는 모습이 인상적이다.영상에는 "불닭이 그렇게 맛있냐?"라는 자막까지 더해져 설아의 남다른 불닭 사랑을 짐작하게 했다. 미국에서도 한국의 매운맛을 즐기며 소소한 행복을 누리는 설아의 일상이 눈길을 끈다.한편 이동국은 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr