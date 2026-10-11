이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

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'속풀이쇼 동치미' 요리연구가 이혜정이 출산 당시 남편 고민환에게 서운했던 일을 고백했다.10일 MBN '속풀이쇼 동치미'에 이헤정은 남편 고민환과 함께 출연했다.이날 이혜정은 산부인과 전문의 남편이 환자들에게 친절하기로 소문났다며 "나한테도 그렇겠구나 했었다"며 말문을 열었다.임신 중 하혈 증상이 있었을 때의 일도 소개했다. 이혜정은 "임신했을 때 하혈 증상이 있어서 남편한테 이야기했더니 '움직이지 마'라고 퉁명스럽게 말하더라"고 회상했다.시아버지도 산부인과 전문의였다. 이혜정은 "남편보다 역시 산부인과 전문의였던 시아버지가 훨씬 친절했다. 출산 때도 아버지가 데려다주셨다"며 "남편은 내가 왔는데 자꾸 없어지더라"고 덧붙였다.진통이 시작되기 전 남편의 반응도 공개됐다. 이혜정은 "처음에는 진통이 안 왔다"며 "나보고 '유난 떨지 마'라고 하더라"고 밝혔다.이혜정은 "통증에 소리 지르는 산모들을 많이 보지 않았나. 후배들 있는데 내가 소리 지르고 그럴까 봐 걱정했던 거다. '고민환 선생 마누라가 극성맞다'라고 소문날까 봐 불안했던 거다"라며 남편의 속내를 대신 풀이했다.아이는 낮 12시에 태어났다. 이혜정은 "오전 11시쯤 되니까 남편이 갑자기 '나 밥 먹고 오겠다'라면서 나가버렸다"며 “11시 30분쯤 이를 쑤시고 오더니 '어? 머리 보인다' 하더라”고 그날을 돌아봤다.출산 방식에 대한 이야기도 이어졌다. 이혜정은 "남편이 자기 자식이니까 진공흡입기인 베큠을 사용하지 않더라. 나는 고통이 심한데, 손으로 돌려 출산을 진행하더라. '너무 한 거 아니냐'라는 생각이 들었다"고 당시 심경을 밝혔다.아들을 낳은 직후 남편에게서 나온 말은 "오, 아들 낳았네. 제법이네"였다.이혜정은 "시아버지가 '잘했다'면서 머리를 쓰다듬어 주셨는데, 남편은 다른 환자 보더라"며 "일반 산모들은 남편이 곁에서 케어를 해주는데 나는 시아버님이 위로를 해주셨다"고 이야기했다.시어머니의 반응도 있었다. 이혜정은 "근데 시어머니가 시아버지의 모습을 보고 '자기 아들 낳을 때도 저렇게 좀 해보지'라고 하시더라"며 시어머니의 한마디를 옮겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr