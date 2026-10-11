강남이 '까까죠' MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

강남이 '까까죠' MC를 맡았다. / 사진제공=채널A

전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 결혼한 가수 강남이 새 웹예능 '까까죠' MC로 발탁됐다.최근 채널A 측은 강남이 딜커머스 웹예능 '까까죠'의 MC를 맡는다고 밝혔다. '까까죠'는 브랜드와 직접 가격을 협상해 상품을 할인하고, 시청자들에게 구매 혜택을 제공하는 프로그램이다.프로그램명 '까까죠'에는 가격을 깎아 달라는 소비자의 요구를 담았다. 강남은 시청자를 대신해 브랜드 관계자들과 협상에 나서며 상품 가격을 낮추기 위한 과정을 보여줄 예정이다.그동안 여러 예능에서 솔직한 입담과 유쾌한 모습으로 활약해 온 강남은 이번 프로그램에서도 특유의 친화력을 뽐낸다. 브랜드 관계자들에게 소비자가 궁금해할 질문을 던지고, 원하는 가격과 혜택을 얻기 위해 협상을 이어간다.첫 방송에 앞서 지난 9일 오후 6시 티저 영상이 공개됐다. 티저에는 강남이 협상에 나설 브랜드와 프로그램의 주요 내용이 담겼다.'까까죠'는 오는 19일 오후 6시 유튜브 채널 '스튜디오 죠스'에서 첫 공개되며, 이후 매주 월요일 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr