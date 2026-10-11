사진=혜리 유튜브

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배우 박경혜가 장기미임대아파트를 신청한 근황을 전했다.9일 유튜브 채널 '혜리'에는 '위기에 처한 NF 경혜를 도와주세요!!!!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 혜리가 박경혜에게 "오늘 뭐 했어?"라고 묻자 그는 "안과 갔다가 이비인후과 갔다가, 장기미임대아파트 오늘 넣는 날이었다"고 답했다. 병원 이야기를 듣던 혜리는 '장기'라는 말에 신체 장기를 떠올렸다고 말해 웃음을 안겼다.박경혜는 "오늘 2차 넣는 날이라 그거 넣고 왔다"며 장기미임대아파트 신청 사실을 알렸다. 다만 제도에 대해 정확히는 모른다며 자신이 알아본 내용을 설명했다.그는 "원래 살던 사람이 퇴거하고 6개월 이상 장기로 임대되지 않은 아파트를 정부에서 원래 시세보다 낮은 가격으로 내놓는 것"이라고 말했다. 이어 "보증금을 높이면 월세를 더 낮출 수 있다"며 "내가 넣을 수 있는 조건이 돼서 신청했다"고 덧붙였다.혜리가 청약과 비슷한 것이냐고 묻자 박경혜는 "그렇다"고 답했다. 가능한 조건에 해당하는지 살펴본 뒤 2차 신청을 마쳤다는 설명이다. 입주 결과가 나온 것은 아니지만, 자신의 주거 여건에 맞는 아파트를 알아보고 직접 신청한 근황을 전했다.박경혜는 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 강남에 있는 6평 원룸에서 생활하는 모습을 공개한 바 있다. 좁은 공간에서 지내는 일상을 보여준 데 이어 이번에는 장기미임대아파트 신청 소식을 알리며 관심을 모았다.한편 영상에서 박경혜는 안과 진료를 받은 이유도 밝혔다. 혜리의 강력 권유로 안과에 다녀왔다는 그는 "오른쪽 눈이 속눈썹이 들어간 것처럼 아파 병원을 찾았고, 진료 후에는 눈을 촉촉하게 관리하고 있다"고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr