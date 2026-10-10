사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 즉흥파 타잔과 계획파 애니가 소소한 갈등을 고백했다.10일 방송된 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일'에는 올데이 프로젝트(올데프) 멤버 애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서가 출연했다.이날 타잔은 애니와 동갑이라 편하게 장난을 주고받는 사이라고 소개하면서도, 음식 메뉴를 정할 때는 의견이 엇갈린다고 털어놨다.타잔은 "치킨이 당기면 보이는 대로 먹어야 한다. 배고픈데 나가서 보이는 걸 먹으면 되지 않느냐"며 즉흥적인 성향을 드러냈다. 애니는 하루 일정을 먼저 마친 뒤 치킨을 먹는 편이 좋다는 입장이었다. 그는 "하루에 하기로 한 것들을 다 해놓고 치킨을 먹으면 편하지 않나"라며 "타잔이는 먹어야 연습을 할 수 있다고 한다"고 말했다.두 사람의 이야기를 들은 붐은 문세윤에게 판결을 요청했다. 문세윤은 "애니 씨 말도 신빙성 있고 좋은 말"이라면서도 유민상의 말을 빌려 "최애 치킨집은 집에서 가장 가까운 곳"이라고 말했다. 배고플 때 먹어야 가장 맛있다는 설명과 함께 타잔의 편을 들자 타잔은 애니를 바라보며 춤을 췄다. 애니도 결과를 받아들이며 웃었다.팀워크에 관한 이야기도 나왔다. 막내 영서는 멤버들의 자유분방한 성격을 언급하며 붐이 이들을 진행하느라 힘들까 걱정했다고 밝혔다. 집중하다가도 갑자기 산만해질 수 있다는 설명에 붐은 혼성그룹 레카의 리더 경험을 내세우며 "컨트롤 가능하다"고 자신했다. 베일리가 만만치 않을 것이라고 하자 붐은 "그럼 난 운다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.한편 최상현 셰프가 출연해 비프 타르트를 선보였다. 최 셰프는 소녀시대 팬이라며 태연에게 "꼭 이겨서 제 음식을 먹어달라"고 당부했다. 비프 타르트를 걸고 펼쳐진 '몸으로 말해요' 대결에서는 올데프 팀이 승리해 음식을 차지했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr