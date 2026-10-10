사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'
사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'
모델 겸 배우 장윤주가 영국 생활 3일 만에 남편 정승민에게 딱 걸렸다.

10일 '윤쥬르 장윤주' 채널에는 "외식0끼 집밥3끼. 윤쥬르네 가족이 영국에서 집밥 해먹는 법"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 장윤주가 남편 정승민, 딸 리사와 함께 영국 현지에서 끼니를 직접 해 먹는 일상이 이어졌다.
사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'
사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'
장윤주를 본 정승민은 "뭐야? 뭐 하는 거야?"라고 물었다. 장윤주는 먹다 남은 라면 국물을 냄비째 들고 비우던 중이었다.

장윤주는 "너무 배고팠다. 우리 거의 3일 차에 아침, 점심 빵 먹다가...이 맛은 못 버린다"며 허기를 호소했다.

정승민은 "한국에서는 라면 안 먹었지 않냐. 왜 여기 와서 라면을 먹냐"고 되물었다. 장윤주는 "먹어야 된다. 이제서야 약간 치료가 됐다. 이건 식사가 아니라 치료"라고 맞받았다.
사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'
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그리운 한국 음식도 꼽았다. 장윤주는 "김밥. 열무김치. 냉면도 있어야 된다"고 했고, 이어 "아무튼 치료됐다"며 만족감을 표했다.

장윤주는 2015년 4세 연하 디자이너 정승민과 웨딩마치를 울렸고, 슬하에 딸 리사를 뒀다. 가족은 정승민이 대학원 진학에 도전하면서 영국으로 거처를 옮겼다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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