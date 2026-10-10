이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'

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모델 겸 배우 장윤주가 영국 생활 3일 만에 남편 정승민에게 딱 걸렸다.10일 '윤쥬르 장윤주' 채널에는 "외식0끼 집밥3끼. 윤쥬르네 가족이 영국에서 집밥 해먹는 법"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 장윤주가 남편 정승민, 딸 리사와 함께 영국 현지에서 끼니를 직접 해 먹는 일상이 이어졌다.장윤주를 본 정승민은 "뭐야? 뭐 하는 거야?"라고 물었다. 장윤주는 먹다 남은 라면 국물을 냄비째 들고 비우던 중이었다.장윤주는 "너무 배고팠다. 우리 거의 3일 차에 아침, 점심 빵 먹다가...이 맛은 못 버린다"며 허기를 호소했다.정승민은 "한국에서는 라면 안 먹었지 않냐. 왜 여기 와서 라면을 먹냐"고 되물었다. 장윤주는 "먹어야 된다. 이제서야 약간 치료가 됐다. 이건 식사가 아니라 치료"라고 맞받았다.그리운 한국 음식도 꼽았다. 장윤주는 "김밥. 열무김치. 냉면도 있어야 된다"고 했고, 이어 "아무튼 치료됐다"며 만족감을 표했다.장윤주는 2015년 4세 연하 디자이너 정승민과 웨딩마치를 울렸고, 슬하에 딸 리사를 뒀다. 가족은 정승민이 대학원 진학에 도전하면서 영국으로 거처를 옮겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr