'빅마마' 이혜정은 50년 서운했는데…남편 고민환 "혼인신고 안 했으면 물렀다" ('동치미')

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

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'속풀이쇼 동치미' 요리연구가 이혜정이 남편 고민환을 향한 50년 서운함을 고백했다.10일 MBN '속풀이쇼 동치미'의 주제는 '남은 잘 고쳐주면서'였다. 이날 방송에는 의사 남편을 둔 아내들이 출연했다.김용만의 질문은 이혜정을 향했다. 김용만은 “50년 가까이 고민환과 결혼 생활을 하면서 내 남편이지만 나 빼고 남만 잘 고쳐준다는 생각을 한 적이 있었냐”고 물었다. 이혜정은 "그런 생각을 할 때가 있는 정도가 아니라 그런 생각을 50년을 하고 살았다"고 받아쳤다.고민환은 부인과 전문의다. 이혜정이 남편에게 바란 건 그 직업에 걸맞은 이해였지만, 50년 동안 그렇지 못했다는 게 이혜정의 설명이다.고민환의 입장은 "왜 50년 동안 이런 마음을 갖고 살았는지 이해가 안 된다"였다.고민환은 신혼 초 일화도 소개했다. 그는 "아내가 결혼하고 얼마 안 지나서 불만을 얘기하길래 얼마나 뜨악했는지"라며 "혼인신고 안 했으면 물렀을 것"이라며 폭탄 발언을 했다.이에 이혜정은 남편의 말을 듣고 황당한 표정을 지었고, 김용만이 고민환에게 "변함이 없으셔"라며 수습해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr