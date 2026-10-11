이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '하와수'

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개그맨 박명수와 정준하가 무속인에게 '무한도전' 재결합 가능성을 물었다.10일 '하와수' 채널에는 "궁합 보러 왔다가 예능신 강림함 (w. 노슬비)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박명수와 정준하는 무속인 노슬비를 만나 궁합과 운세를 봤다.두 사람의 궁합 풀이가 나왔다. 노슬비는 "두 분이 이렇게 티격태격해도 궁합은 되게 좋으신 거 아세요?"라고 되물었다.정준하에 대한 노슬비의 풀이는 "본인이 되게 간잽이 같다. 간을 잘 보는, 눈치를 잘 보는 사람"이었다. 박명수는 "눈치 더럽게 없어요. 얘는"이라며 반박했고, 노슬비는 "없는 척하는 거다. 상황 판단을 잘하는 타짜 같은 사람"이라고 받았다.재물운 이야기도 이어졌다. 박명수에게는 "내가 번 것만큼 성과가 보인다면, 63세 본인 운에서는 완전한 프리덤이 보인다"는 풀이가, 정준하에게는 "자산 복은 많은데 현금 복이 좀 떨어지는 팔자"라는 풀이가 돌아왔다.'무한도전' 이야기도 나왔다. 질문을 꺼낸 건 정준하였다. 정준하는 "저희 궁합은 정말 좋은데 저희가 '무한도전' 멤버들이 나중에는 어떻게 한번 뭉칠 수 있을까요?"라며 노슬비의 의견을 구했다. 박명수도 “'무한도전' 이름으로”라며 말을 보탰다.노슬비의 첫 답은 "이거는 시청자들이 더 잘 아실 거 같아요"였다. 박명수의 입에서는 "숙제를 주네"라는 말이 나왔다.노슬비는 "못 할 게 없죠. 보여지는 운이고 안 될 게 없는데. 근데 실행이 되려면 좀 한참 남았긴 해요"라며 답을 이어갔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr