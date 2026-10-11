‘신인감독 김연경2’ 트라이아웃 현장이 공개된다./사진제공=MBC

‘신인감독 김연경2’ 트라이아웃 현장이 공개된다./사진제공=MBC

‘신인감독 김연경2’의 치열한 트라이아웃 현장이 공개된다.11일 오후 9시 10분 방송되는 ‘신인감독 김연경2’ 1회에서는 ‘경력감독’으로 돌아온 배구황제 김연경의 프로 제8구단 창단을 향한 도전이 시작된다.첫 방송에서는 ‘경력감독’ 김연경이 직접 선발하는 시즌2 원더독스 선수들의 모습이 공개된다. 프로 무대에서 방출된 선수, 프로 진출을 꿈꾸는 실업팀 선수, 은퇴 후 복귀를 꿈꾸는 선수 등 기회를 놓쳤거나 아직 잡지 못한 다양한 선수들이 트라이아웃에 도전장을 내민다.시즌1에서 언더독의 반란을 일으키며 가능성을 증명했던 원더독스지만, 시즌2를 앞두고 팀에는 적지 않은 변화가 찾아왔다. 시즌1 선수들의 프로진출 등으로 원더독스에 예상치 못한 전력 공백이 생기면서 김연경은 새로운 선수들을 발굴해 다시 한번 팀을 만들어야 하는 상황에 놓인다. 김연경 감독은 “쉽지 않을 건데, 만들어봐야죠”라며 다시 한번 팀을 꾸리겠다는 의지를 보인다.트라이아웃 현장에는 다양한 사연을 가진 선수들이 한자리에 모인다. 각자의 이유로 한 번 놓쳤던 기회를 다시 잡기 위해 모인 만큼 현장에는 어느 때보다 뜨거운 열기가 감돈다. 김연경 감독과 코칭스태프는 선수들의 플레이를 꼼꼼하게 지켜보며 냉정한 평가를 이어간다. 단 한 번의 기회로 자신의 가능성을 증명해야 하는 선수들과 새로운 원더독스를 만들어야 하는 김연경 감독 사이에 팽팽한 긴장감이 흐른다.트라이아웃 현장에 시즌1 원더독스 선수들이 등장한다. 구혜인, 인쿠시, 백채림, 한송희, 윤영인, 이진까지 총 6명의 시즌1 선수들이 시즌2 재트라이아웃에 도전한 것. 자리를 지켜야 하는 원더독스 1기와 그 자리를 차지하려는 강력한 뉴페이스들의 치열한 신경전이 펼쳐진다.치열한 경쟁 속 김연경 감독의 눈을 사로잡은 새로운 선수도 등장한다. 고민이 깊어지던 와중 한 선수를 유심히 지켜보던 김연경은 “이 선수 괜찮겠다”라며 만족감을 표한다. 김 감독의 함박웃음을 짓게 만든 당사자는 누구일지, 시즌1 주장 표승주의 빈자리를 채울 선수들이 등장할 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr