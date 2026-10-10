유재석이 참가자를 향해 분노한다./사진제공=MBC

유재석이 참가자를 향해 분노한다./사진제공=MBC

유재석이 90년대 추억을 깨뜨린 참가자를 향해 분노한다.10일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ’95 서울가요제가 시작된다. 가요제에 도전장을 내민 각양각색 참가자들과 함께 1990년부터 1995년까지 사랑받은 가요들을 만나며 그 시절의 추억과 감성을 소환한다.특히 유재석은 90년대에 개그맨 신인 시절을 보낸 만큼 당시 노래들에 남다른 애정을 보인다. 유재석이 “아 그 시절로 가고 싶다”라고 추억에 잠기자, 하하와 주우재는 “아무것도 없잖아요”, “후회하지 않겠어요?”라고 찬물을 끼얹는다.유재석은 당시 힘들었던 자신을 위로해 준 애착 노래가 흘러나오자 기대에 부푼 표정으로 귀를 기울인다. 그러나 정체를 알 것 같은 참가자의 목소리가 들리자 “노래가 아깝다. 이 곡은 본선에 나갔어야 하는데. 아껴뒀던 곡인데”라고 흥분한 채 분노한다.이어 유재석은 참가자의 순수하고 열정적인 가창에 “나보다 노래를 못 하면 안 된다”라며 웃음을 터뜨린다. 참가자를 잘 아는 듯한 허경환은 “이 분이 방송 보시면 어떡하냐”라며 유재석 편에 서지 않고 참가자를 감싸 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr