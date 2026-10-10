유재석이 참가자를 향해 분노한다./사진제공=MBC
유재석이 참가자를 향해 분노한다./사진제공=MBC
유재석이 90년대 추억을 깨뜨린 참가자를 향해 분노한다.

10일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ’95 서울가요제가 시작된다. 가요제에 도전장을 내민 각양각색 참가자들과 함께 1990년부터 1995년까지 사랑받은 가요들을 만나며 그 시절의 추억과 감성을 소환한다.

특히 유재석은 90년대에 개그맨 신인 시절을 보낸 만큼 당시 노래들에 남다른 애정을 보인다. 유재석이 “아 그 시절로 가고 싶다”라고 추억에 잠기자, 하하와 주우재는 “아무것도 없잖아요”, “후회하지 않겠어요?”라고 찬물을 끼얹는다.
유재석이 참가자를 향해 분노한다./사진제공=MBC
유재석이 참가자를 향해 분노한다./사진제공=MBC
유재석은 당시 힘들었던 자신을 위로해 준 애착 노래가 흘러나오자 기대에 부푼 표정으로 귀를 기울인다. 그러나 정체를 알 것 같은 참가자의 목소리가 들리자 “노래가 아깝다. 이 곡은 본선에 나갔어야 하는데. 아껴뒀던 곡인데”라고 흥분한 채 분노한다.

이어 유재석은 참가자의 순수하고 열정적인 가창에 “나보다 노래를 못 하면 안 된다”라며 웃음을 터뜨린다. 참가자를 잘 아는 듯한 허경환은 “이 분이 방송 보시면 어떡하냐”라며 유재석 편에 서지 않고 참가자를 감싸 궁금증을 자아낸다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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