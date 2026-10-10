사진 = 김태리 인스타그램
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배우 김태리가 가을을 앞두고 촬영한 사진을 공개하며 다채로운 매력을 뽐냈다.

김태리는 최근 자신의 인스타그램에 "👀🌿 가을오기 직전에 찍었던..."이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
사진 = 김태리 인스타그램
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공개된 사진 속 김태리는 회색 오프숄더 상의와 같은 색상의 넉넉한 하의를 입고 벽에 기대앉아 카메라를 바라보고 있다. 상의에 달린 입체적인 장미 장식과 은은하게 빛나는 목걸이가 여성스러운 분위기를 더한다.
사진 = 김태리 인스타그램
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이어진 사진에서 김태리는 연한 하늘색 의상을 입고 잔디 위에 깔린 흰색 천에 엎드려 있다. 검은색 리본으로 머리카락을 묶은 채 한 손으로 책을 잡고 옆을 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 팔 위에 턱을 살짝 기댄 포즈와 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 청초한 분위기를 자아낸다.

또 다른 사진에서 김태리는 흰색 튜브톱 드레스를 입고 야외에 놓인 소파에 몸을 기대고 있다. 한 손을 머리 위에 올린 채 고개를 숙인 모습으로, 얼굴을 스치는 머리카락과 화려한 귀걸이가 우아한 매력을 강조한다. 어깨와 쇄골이 드러나는 드레스에 반지와 팔찌를 매치해 세련된 스타일링을 완성했다.
사진 = 김태리 인스타그램
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마지막 사진에서 김태리는 분홍색 꽃 장식이 달린 민소매 드레스를 입고 벽에 기대 서 있다. 한 손에 연분홍색 꽃을 들고 얼굴 가까이 가져간 채 옆을 바라보며, 길게 늘어뜨린 생머리와 반짝이는 주얼리가 사랑스러운 분위기를 더한다. 또렷한 옆모습과 차분한 표정이 한층 성숙한 아름다움을 보여준다.

이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "진짜 공주님이 따로없네", "너무 예뻐", "이뿌다", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "오늘의 공주님" 등의 댓글을 달았다.

한편 1990년생으로 36세인 김태리는166cm에 46kg으로 알려졌다. 김태리는 2024년 종영한 '정년이' 이후 현재까지 공식적으로 확정된 드라마 차기작이 없는 상태다. 다만 지난 7월 새 드라마 '언니, 이번 생엔 내가 왕비야' 출연을 긍정적으로 검토 중이라고 밝혔다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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