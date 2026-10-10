사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

배우 김태리가 가을을 앞두고 촬영한 사진을 공개하며 다채로운 매력을 뽐냈다.김태리는 최근 자신의 인스타그램에 "👀🌿 가을오기 직전에 찍었던..."이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김태리는 회색 오프숄더 상의와 같은 색상의 넉넉한 하의를 입고 벽에 기대앉아 카메라를 바라보고 있다. 상의에 달린 입체적인 장미 장식과 은은하게 빛나는 목걸이가 여성스러운 분위기를 더한다.이어진 사진에서 김태리는 연한 하늘색 의상을 입고 잔디 위에 깔린 흰색 천에 엎드려 있다. 검은색 리본으로 머리카락을 묶은 채 한 손으로 책을 잡고 옆을 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 팔 위에 턱을 살짝 기댄 포즈와 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 청초한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 김태리는 흰색 튜브톱 드레스를 입고 야외에 놓인 소파에 몸을 기대고 있다. 한 손을 머리 위에 올린 채 고개를 숙인 모습으로, 얼굴을 스치는 머리카락과 화려한 귀걸이가 우아한 매력을 강조한다. 어깨와 쇄골이 드러나는 드레스에 반지와 팔찌를 매치해 세련된 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 김태리는 분홍색 꽃 장식이 달린 민소매 드레스를 입고 벽에 기대 서 있다. 한 손에 연분홍색 꽃을 들고 얼굴 가까이 가져간 채 옆을 바라보며, 길게 늘어뜨린 생머리와 반짝이는 주얼리가 사랑스러운 분위기를 더한다. 또렷한 옆모습과 차분한 표정이 한층 성숙한 아름다움을 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "진짜 공주님이 따로없네", "너무 예뻐", "이뿌다", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "오늘의 공주님" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 김태리는166cm에 46kg으로 알려졌다. 김태리는 2024년 종영한 '정년이' 이후 현재까지 공식적으로 확정된 드라마 차기작이 없는 상태다. 다만 지난 7월 새 드라마 '언니, 이번 생엔 내가 왕비야' 출연을 긍정적으로 검토 중이라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr