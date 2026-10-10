우찬이 한해, 넉살에 실망이 크다고 밝힌다. /사진제공=tvN

우찬이 한해, 넉살에 실망이 크다고 밝힌다. /사진제공=tvN

우찬이 한해, 넉살에 실망이 크다고 밝힌다.10일 오후 7시 30분 방송되는 ‘놀라운 토요일’(이하 ‘놀토’)에는 올데이 프로젝트의 애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서가 출연한다.화려한 신곡 퍼포먼스와 함께 등장한 올데프는 시종일관 유쾌한 케미를 뽐낸다. 먼저 애니와 타잔은 동갑내기 찐친답게 티격태격하는 모습을 보인다. ‘계획파’ 애니와 ‘즉흥파’ 타잔의 극과 극 성향이 빚은 에피소드에 도레미들 역시 크게 공감한다. 베일리는 올데프만의 독특한 언어 표현 때문에 한국어와 영어를 둘 다 못하게 된 안타까운 사연을 전하고, 영서는 멤버들의 자유분방함을 MC 붐이 감당할 수 있을지 걱정하는 등 솔직한 토크를 쏟아낸다. 그런가 하면 ‘놀토’ 키즈 우찬은 ‘놀토’에 금의환향해 넉살, 한해와 만나고 싶었다면서도 “그런데 꺼드럭대는 넉살과 한해 형에게 실망이 크다”는 뜻밖의 속마음을 공개한다.애피타이저 게임에서는 신동엽이 이끄는 ‘올드데이 프로젝트’ 팀과 올데프와 넉살, 한해의 ‘영데이 프로젝트’ 팀이 맞붙어 ‘몸으로 말해요 – 노래 제목 편’ 대결을 벌인다. 김동현은 “오답은 무료다”라는 명언을 투척하며 팀원들의 화합을 유도, ‘올드데이 프로젝트’ 팀이 파죽지세의 질주를 이어간다. 이에 질세라 ‘영데이 프로젝트’ 팀 역시 한 치의 양보 없이 팽팽하게 맞선다. 특히 영서는 문제를 듣자마자 안무를 자동 출력하는 ‘케이팝 고인물’의 면모로 활약을 예고한다.뜨거운 대결은 ‘팀전 스피드 받쓰’에서도 계속된다. “래퍼라 가사에 예민하다”라며 자신감을 내비친 우찬부터 반전 허당 매력을 보여주다가도 결정적인 순간 실력 발휘에 나선 애니까지, 올데프 멤버들의 남다른 승부욕이 스튜디오를 후끈 달군다. 디저트 게임 ‘가사 네모 퀴즈’에서는 잠시도 눈을 뗄 수 없는 역대급 무대가 펼쳐진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr