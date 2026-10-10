사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

배우 채수빈이 사랑스러운 매력을 뽐냈다.채수빈은 최근 자신의 인스타그램에 "나를 충전해조요🔋"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채수빈은 분홍빛 의상에 하얀색 털 장식이 더해진 옷을 입고 카메라를 가까이 바라보고 있다. 잔머리를 자연스럽게 내린 헤어스타일과 반짝이는 눈매, 촉촉한 입술이 어우러져 인형 같은 미모를 돋보이게 한다. 또 다른 컷에서는 한 손으로 볼을 감싼 채 옆을 내려다보며 귀여운 표정을 짓고 있다.이어진 사진에서 채수빈은 검은색 뿔테안경을 쓰고 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 볼을 받치고 있다. 짙은 남색 의상으로 편안한 분위기를 연출했으며 시선을 옆으로 돌렸다가 카메라를 바라보는 모습에서는 청순하면서도 지적인 매력이 느껴진다.또 다른 사진에서 채수빈은 체크무늬 후드 상의에 밝은색 바지를 입고 바닥에 쪼그려 앉아 있다. 한 손에는 하얀색 장갑을 끼고 손가락을 활짝 펼친 채 옆을 바라보고 있으며 입술을 살짝 내민 표정이 장난기 넘치는 매력을 더한다.마지막 사진에서 채수빈은 검은색 재킷에 청바지를 매치하고 작은 의자에 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 한 손에 음료 컵을 든 채 고개를 살짝 기울인 모습으로, 자연스러운 웨이브 헤어와 커다란 눈망울이 돋보인다. 화려한 장식 없이도 맑고 사랑스러운 비주얼이 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "보배 수빈님을 위해 태어난 캐릭터 같아요", "진짜 너무 이쁘고 귀엽고", "너무 예뻐", "공주님", "사랑스러워", "엄청 귀여워용" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 채수빈은 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'에서 특별한 전기 능력을 지닌 드라마 작가 나보배 역을 맡아 김영광과 로맨스 호흡을 맞췄다. 인공 심장 배터리가 방전된 재벌 3세 백호랑과 전기 능력을 가진 나보배의 만남을 그린 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr