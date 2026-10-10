사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 세련된 단발머리와 자연스러운 일상 속 미모를 공개해 눈길을 끌었다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "🍝"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 창가에 놓인 테이블 앞에 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 턱선 아래로 내려오는 단정한 단발머리에 짙은 회색 브이넥 니트를 입고 목선을 따라 드러나는 검은색 레이스로 여성스러운 분위기를 더했다. 한 손에는 휴대전화를 들고 다른 손으로 검은색 가방 끈을 잡은 자연스러운 모습에서도 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 한그루는 커다란 검은색 가방을 어깨에 멘 채 상체를 살짝 앞으로 기울이고 있다. 눈을 크게 뜨고 입술을 살짝 벌린 표정이 눈길을 끌며 깊게 파인 니트 사이로 보이는 섬세한 레이스 장식이 차분한 스타일링에 포인트를 더한다.마지막 사진에서 한그루는 가방 끈을 한 손으로 잡고 다른 손을 휴대전화 쪽으로 뻗으며 아래를 바라보고 있다. 한쪽으로 자연스럽게 넘긴 단발머리가 얼굴선을 감싸고, 입가에 옅은 미소를 띤 모습에서는 수수하면서도 청초한 매력이 느껴진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "누나 너무 예쁘세요", "너무 예뻐", "분위기 아름다우시고 멋져", "진짜 사랑해요", "귀여워요" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서 "난 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"며 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹고 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는데 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다. 한그루는 인바디 결과표를 공개, 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량 8.6kg을 인증한 바 있다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr