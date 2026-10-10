사진 = 박한별 인스타그램

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사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 일본 도쿄에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 공개하며 변함없는 미모를 뽐냈다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "지난날 Tokyo✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 도쿄의 한 야외 카페에서 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 회색빛 반소매 티셔츠에 데님 미니스커트를 매치한 편안한 차림으로 줄무늬 야구모자를 쓰고 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨려 청순한 매력을 더했다. 다리를 꼰 채 의자 등받이에 팔을 걸친 여유로운 포즈에서는 늘씬한 각선미가 돋보인다.이어진 사진에서 박한별은 한 손으로 얼굴을 받친 채 카메라를 향해 은은하게 미소 짓고 있다. 베이지색 양말과 갈색 운동화로 캐주얼한 스타일링을 완성했으며 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 수수한 얼굴이 어우러져 편안하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 박한별은 기차역 승강장으로 보이는 곳에서 흰색 야구모자를 쓰고 양손을 머리 뒤로 올린 채 옆을 바라보고 있다. 붉은색 반소매 티셔츠에 흰색 바지를 입고 베이지색 크로스백을 멘 모습으로, 양팔을 들어 올린 시원스러운 포즈와 군살 없는 실루엣이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 박한별은 모자를 벗고 긴 머리를 풀어 내린 채 카메라를 향해 셀카를 촬영하고 있다. 바람에 흩날리는 머리카락 사이로 또렷한 이목구비와 자연스러운 미소가 드러나며, 화려한 꾸밈 없이도 돋보이는 청순한 미모가 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "여전히 이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이뻐요", "늘씬하고 여성스럽고 아름다워요", "대한민국 아름다운 미모" 등의 댓글을 달았다.한편 박한별은 1984년생으로 42세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr