홍인규가 방송 도중 과거 모발 이식 시술 흔적을 공개한다./사진=텐아시아DB

홍인규가 방송 도중 과거 모발 이식 시술 흔적을 공개한다./사진제공=채널S, E채널

개그맨 홍인규가 방송 도중 과거 모발 이식 시술 흔적을 공개한다. 1년 반 동안 길러온 머리카락을 장동민에게 맡긴 가운데, 예상치 못한 모습이 포착돼 웃음을 자아낸다.10일 방송되는 채널S·E채널 예능프로그램 '끝까지 간다! 독박투어' 19회에서는 중국 연길로 여행을 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규의 모습이 그려진다.멤버들은 장동민이 추천한 연길의 보양식 식당을 찾는다. 식사를 하던 중 홍인규는 미국에 거주하는 시청자가 보낸 편지를 공개한다.편지에는 "아내가 산후우울증을 겪었는데, '독박투어'를 보면서 이를 극복했다"는 사연이 담겼다. 이어 시청자는 "제 사연이 소개된다면, '시청자 특별 소원권'으로 ('독박'에 자주 걸리는) 인규 형님에게 '독박 면제권'을 하나 주셨으면 좋겠다"고 부탁한다.김준호는 "그냥 줄 순 없고, 인규가 머리카락을 자르면 (면제권을) 주겠다. 개그맨답게 시청자분들께 웃음을 드려야지"라고 제안한다. 홍인규는 이를 흔쾌히 받아들이며 "오디세우스 전사의 느낌이 나도록 잘라 달라"고 요청한다.이발을 맡게 된 장동민은 "내 어릴 때 꿈이 미용사였다"며 자신감을 보인다. 유세윤도 "맞다. 그래서 대학 때 내 머리카락을 형이 직접 잘라줬다"고 거들며 과거 일화를 전한다.장동민은 1년 반 동안 길러온 홍인규의 머리카락을 직접 자르기 시작한다. 이 과정에서 홍인규가 과거 받았던 모발 이식 시술의 흔적이 노출되지만, 그는 개의치 않는 모습을 보인다.장동민의 손길을 거쳐 새로운 헤어스타일을 완성한 홍인규는 "니 내 누군지 아니?"라며 성대모사를 선보인다. 이전과 확연히 달라진 외모로 멤버들의 반응을 끌어낸다.장동민 역시 결과물에 만족감을 표한다. 그는 "영국에 출품해도 될 작품(?)이다. 너 밤에 혼자 여기 걸어 다녀도 아무도 널 못 건드릴 거다"라며 홍인규의 달라진 모습을 평가한다.홍인규의 장발 커트 과정과 멤버들의 중국 연길 여행기는 오는 10일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr