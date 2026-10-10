사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

가수 홍진영이 야외 공연을 앞두고 글래머러스한 몸매와 화사한 미모를 뽐냈다.홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "가을은 가을인데 금방 겨울이 올거같드아ㅏㅏ 야외공연 하기 딱 좋은 날씨🌞"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍진영은 흰색 천막 안에서 몸에 밀착되는 갈색 미니 원피스를 입고 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 허리부터 골반까지 이어지는 굴곡진 실루엣이 돋보이는 가운데, 앞머리를 내린 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨려 사랑스러운 분위기를 더했다. 특히 한쪽 손을 얼굴 옆으로 들어 손가락을 가볍게 모은 포즈와 눈웃음이 어우러져 특유의 발랄한 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 홍진영은 상체를 살짝 앞으로 숙인 채 커다란 눈을 뜨고 카메라를 바라보고 있다. 입술을 살짝 벌린 장난스러운 표정과 손가락을 뻗은 포즈가 눈길을 끌며, 풍성한 레이어드 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 인형 같은 비주얼을 더욱 돋보이게 한다. 짧은 소매의 원피스가 늘씬한 팔 라인과 각선미를 강조해 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "우리언니 고생 많았어요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "레이어드컷 찰떡", "여신", "언니 정말 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.홍진영은 이번 게시물에서 야외 공연을 언급하며 가을 공연 시즌의 근황을 전했다.한편 1985년생으로 41세인 홍진영은 가수로서 공연 활동을 이어가는 한편 인스타그램을 통해 무대 안팎의 다양한 모습을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr