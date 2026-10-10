사진 = 김희애 인스타그램

배우 김희애가 쌀쌀해진 날씨 속 촬영에 열중하고 있는 근황을 전했다.김희애는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘도 열심히 촬영 중 날씨가 많이 추워졌어요🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김희애는 촬영 장비가 놓인 공간에서 의자에 앉아 작은 난로 앞에 몸을 웅크리고 있다. 검은색 의상 위로 분홍색과 베이지색, 회색 등이 어우러진 커다란 체크무늬 담요를 둘러 추위를 피하는 모습이다.특히 김희애는 두 손을 얼굴 가까이 모으고 고개를 살짝 숙인 채 눈을 감으며 은은한 미소를 짓고 있다. 어깨까지 내려오는 짧은 검은 머리와 화장기 짙지 않은 자연스러운 얼굴이 돋보이는 가운데 담요를 꼭 여민 모습에서는 평소 작품 속에서 보여준 세련된 이미지와는 다른 소탈한 매력이 느껴진다.앞서 김희애는 파리 패션위크 현장에서 진행된 인터뷰 영상으로 근황을 전했다. 당시 온라인에서는 인터뷰 내용보다 김희애 얼굴의 주름과 인상 변화에 관심이 쏠리며 외모를 둘러싼 평가가 이어졌다.일각에서는 "갑자기 늙은 것 같다", "주름이 너무 많이 보인다" 등의 반응을 보였다. 반면 김희애의 나이를 고려하면 자연스러운 변화라는 의견과 주름을 감추지 않은 모습이 오히려 편안하고 보기 좋다는 반응도 나왔다.한편 김희애는 1967년생으로 59세이며 1983년 영화 '스무해 첫째날'로 데뷔한 뒤 드라마 '아들과 딸', '완전한 사랑', '밀회', '부부의 세계' 등 다수의 작품에서 열연했다. 김희애는 JTBC 새 드라마 '골드디거' 출연을 확정했으며 차기작으로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr