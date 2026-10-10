사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 부산국제영화제에서 세련된 블랙 드레스 자태와 눈부신 미모를 선보였다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "BIFF💍🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 어깨와 팔 라인이 드러나는 검은색 홀터넥 드레스를 입고 고개를 옆으로 돌린 채 포즈를 취하고 있다. 몸에 밀착되는 드레스가 늘씬한 실루엣을 강조하는 가운데 양손을 허리 아래로 모은 자연스러운 자세와 차분한 표정이 우아한 분위기를 자아낸다. 붉은빛이 감도는 머리카락을 낮게 묶고 얼굴 옆으로 가느다란 잔머리를 내려 단아한 매력을 더했다.이어진 사진에서 이세영은 어두운 나무 벽을 배경으로 한쪽을 응시하며 또렷한 이목구비를 드러냈다. 드레스 어깨 부분을 장식한 은색 체인 디테일이 눈길을 끌며 매끈한 피부와 은은한 메이크업이 어우러져 고급스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 이세영은 눈을 감고 고개를 살짝 숙인 모습으로 얼굴을 가까이 드러냈다. 반짝이는 아이 메이크업과 길게 뻗은 속눈썹, 자연스러운 입술 색감이 섬세하게 포착되며 인형 같은 비주얼을 돋보이게 했다.마지막 사진에서 이세영은 정면을 바라보며 입가에 옅은 미소를 짓고 있다. 군더더기 없는 블랙 드레스와 깔끔하게 정리한 헤어스타일이 어우러져 청순함과 성숙한 매력을 동시에 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "이뿌다", "너무 예뻐", "어디서든 항상 응원하고있으니까 항상 힘내세영", "존예다 ", "진짜 언니는 어떤 모습이든 매번 색다르게 반짝반짝 빛나는거같아" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 제31회 부산국제영화제에 참석했다. 이세영은 배우 활동을 이어가는 가운데 인스타그램을 통해 공식 일정과 일상 속 다양한 모습을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 이세영은 디즈니 플러스 '재혼황후'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr