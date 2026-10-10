사진 = 33기 순자 인스타그램

사진 = 33기 순자 인스타그램

사진 = 33기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 33기 순자가 환한 미소와 귀여운 포즈로 일상 속 근황을 전했다.33기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "헤이리 구경하다 보니 시간 가는 줄 모르리 v(-_-)v♡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 순자는 흰 셔츠의 소매를 걷어 올린 채 테이블에 앉아 양손으로 양 볼을 감싸고 카메라를 바라보고 있다. 짧은 흑발에 앞머리를 자연스럽게 내린 모습으로, 치아가 드러날 만큼 환하게 웃으며 발랄한 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 33기 순자는 같은 포즈로 눈을 살짝 감은 채 미소를 짓고 있다. 마지막 사진에서는 입을 크게 벌려 웃는 표정으로 시선을 끈다. 편안한 흰 셔츠와 꾸밈없는 헤어스타일이 어우러진 가운데 표정에 따라 달라지는 밝은 분위기가 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "너무 귀여우시긔", "늘 응원합니다", "너무 아름다우시긔", "일상도 넘나 기염뽀쨕", "이쁘고 귀여우심", "순자님 좋은 인연 꼭 만나실거에요" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 순자는 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 영호와 최종 선택에서 서로를 선택했다. 방송 종영 후 진행된 라이브 방송에서는 두 사람이 실제 연인으로 만났지만 약 한 달 동안 서로를 알아가는 과정에서 성향 차이를 느껴 현재는 서로를 응원하는 사이로 남았다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr