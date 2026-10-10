가수 서인영이 과거 체중이 38kg까지 줄었던 경험을 털어놨다./사진=티캐스트, E채널 방송 화면 캡처

가수 서인영이 과거 체중이 38kg까지 줄었던 경험을 털어놨다./사진=티캐스트, E채널 방송 화면 캡처

가수 서인영이 과거 체중이 38kg까지 줄었던 경험을 털어놨다. 당시 야윈 얼굴이 화제가 됐던 상황을 떠올리며 지나친 체중 감량에 대한 생각을 밝혔다.지난 8일 방송된 티캐스트 E채널 예능프로그램 '서인영의 유행꼰대' 2회에서는 서인영과 미미미누, 풍자가 다이어트를 주제로 이야기를 나눴다.출연진은 최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산한 '뼈말라' 열풍에 관해 대화를 나눴다. 뼈가 보일 정도로 마른 체형을 뜻하는 신조어로, 방송에서는 키에서 몸무게를 뺀 수치가 120 이상인 경우를 기준으로 소개했다.서인영은 "내 키가 156cm인데 38kg까지 가본 적이 있다. 그때도 '서인영 볼 패인 근황'이라며 이상하게 이슈가 되기도 했다"고 말했다. 반대로 체중이 늘었던 시기도 회상했다. 서인영은 "이렇게 세상에 맛있는 게 많은지 몰랐다"며 "이혼을 겪으면서 소주랑 순대 곱창볶음을 먹고 바로 자고, 다시 일어나서 또 먹었다"고 밝혔다.게스트로 등장한 풍자도 자신의 체중 변화에 관해 이야기했다. 현재 다이어트를 이어가고 있다는 그는 "오늘 기준으로 37kg를 감량했다"고 말해 서인영과 미미미누를 놀라게 했다.출연진은 체중 감량으로 주목받은 스타들의 사례도 살펴봤다. 17kg을 감량한 김민하를 비롯해 고현정, 김혜수 등의 이야기가 나왔다. 서인영은 "나이 들수록 1~2kg 빼는 게 보통 일이 아니다"라며 체중 관리의 어려움에 공감했다.풍자는 시상식 의상과 관련된 경험도 소개했다. 그는 "피팅이 너무 힘들다. 피팅하고 나서 살을 빼는 경우가 많은데, 저는 보름 만에 살이 더 쪘다. 등이 다 터져서 시상식 무대에 올라갔다"고 털어놨다.다이어트에 실패했던 일화도 이어졌다. 풍자는 과거 단백질과 지방 위주의 식단으로 구성된 황제 다이어트를 시도했다며 "7kg이 쪘다. 그냥 돈만 쓰고 맛있게 먹었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 단식원에서 소금물만 마시며 힘든 시간을 보냈던 경험을 언급했다. 최근에는 곤약 면으로 만든 잡채와 다이어트 마라탕, 제로 떡 등 다양한 대체 식품이 등장했다며 달라진 식단 관리 방법도 소개했다.마지막으로 풍자는 "나를 너무 괴롭히지 말았으면 좋겠다. 나를 어느 정도 풀어줄 수 있어야 한다. 그렇지 않으면 오래 못한다"며 무리한 체중 감량보다 지속할 수 있는 관리 방식이 중요하다는 생각을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr