가수 하성운이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 억새 명소 같이 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 1일부터 7일까지 '억새 명소 같이 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 올해 워너원 멤버들과 7년 만에 재결합해 팬들 앞에 섰다. 워너원은 지난 4월부터 6월까지 리얼리티 프로그램 '워너원고 : 백 투 베이스'를 공개했으며, 8월에는 미국 로스앤젤레스에서 개최된 'KCON LA 2026' 무대에 올라 해외 팬들과도 만났다.2위에는 그룹 아스트로의 멤버 차은우가 이름을 올렸다. 차은우는 지난해 7월 현역으로 입대해 군 복무를 이어가고 있다. 전역 예정일은 내년 1월 27일이다. 군 복무 중에도 차기작 출연을 검토하고 있으며, 현재 새 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 논의 중인 것으로 알려졌다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이다. 주연은 지난달 에이스팩토리와 전속계약을 체결하며 배우 활동을 준비하고 있다. 더보이즈는 최근 주연을 비롯한 멤버 9명이 세븐에잇레코즈와 그룹 활동 계약을 맺었다. 주연은 향후 연기와 그룹 활동을 병행할 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 가을 소풍 가고 싶은 여자 가수는?', '함께 가을 소풍 가고 싶은 남자 가수는?', '함께 가을 소풍 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '함께 가을 소풍 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr