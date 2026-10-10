전 야구선수 황재균이 10개월간 길러온 장발을 정리한다./사진제공=MBC

전 야구선수 황재균이 10개월간 길러온 장발을 정리한다./사진제공=MBC

전 야구선수 황재균이 10개월간 길러온 장발을 정리한다. 10년째 그의 머리를 담당한 헤어 디자이너는 "나의 워스트 커리어였다"며 거침없는 평가를 한다.오는 10일 방송되는 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 419회에서는 폭염으로 한 차례 연기됐던 황재균의 은퇴식 준비 과정이 공개된다.황재균은 눈을 뜨자마자 날씨부터 확인한다. 앞서 폭염으로 은퇴식이 연기된 경험이 있는 만큼 기상 상황에 촉각을 곤두세운 것. 그러나 한두 방울씩 비가 떨어지기 시작하자 또다시 행사가 무산될까 걱정하는 모습을 보인다.은퇴식을 앞두고 지난 10개월간 유지해 온 장발도 정리한다. 그동안 황재균은 '추노황', '중견 에로배우', '삼손' 등 다양한 별명을 얻었지만 긴 머리를 고수해 왔다. 막상 자를 때가 되자 "아깝다"며 아쉬움을 표하고, 주변 사람들은 반가움을 감추지 못한다.황재균의 변신을 누구보다 기다려온 인물은 10년째 그의 헤어스타일을 책임지고 있는 디자이너다. BTS를 비롯해 유태오, 주상욱, 김강우 등의 헤어를 담당해 온 그는 "황재균이 내 담당이라고 절대 말하지 않는다"고 말해 웃음을 자아낸다. 이어 황재균의 장발에 대해 "나의 워스트 커리어였다"고 평가한다. 이후 직접 머리를 손질하며 새로운 스타일을 완성한다. 장발을 벗어난 황재균의 달라진 모습에 주변에서도 긍정적인 반응이 이어진다.은퇴식을 위해 미국에서 다시 한국을 찾은 특별한 손님도 등장한다. 황재균과 15년간 인연을 이어온 미국 에이전트 친구다. 그는 앞선 은퇴식이 취소됐다는 소식을 공항에서 접하고 미국으로 돌아갔으나, 약 한 달 만에 재방문한다.과거 황재균의 메이저리그 진출 협상을 맡았던 그는 당시 6개 구단으로부터 영입 제안을 받았던 일화를 소개한다. 한국인 최초로 MLB 데뷔전에서 홈런을 기록했던 순간도 함께 돌아보며 당시의 협상 과정과 뒷이야기를 전한다.황재균의 은퇴식 준비 과정은 오는 10일 오후 11시 10분 방송되는 '전참시'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr